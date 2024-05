Superbonus, Tajani: voglio vederci chiaro nel testo del Mef

Sul superbonus Antonio Tajani dice di voler "vederci chiaro nel nuovo testo che è stato presentato stanotte dal ministero dell'Economia, però bisogna veramente prestare molta molta molta attenzione".

Lunedì mattina, come partito - prosegue - ascolterò tutti i rappresentanti delle varie categorie per capire cosa c'è da aggiustare in Parlamento rispetto a questa proposta che mi ha dato il ministero". "Soprattutto - aggiunge il vicepremier - non si possono dare norme retroattive perché è un principio giuridico molto chiaro".