L'esibizione di Robert Miles con "Fable" a "Festivalbar" 1996

Il 9 maggio 2017 ci lasciava Robert Miles. Il compositore, nome d'arte di Roberto Concina, si spegneva a Ibiza a soli 47 anni a causa di un tumore diagnosticato pochi mesi prima. Cresciuto a Fagnana (Udine) e appassionato di musica elettronica, nel 1996 Miles raggiunse la fama mondiale con "Children", tra i maggiori successi del genere dream house. Nell'estate di quell'anno il disc jockey portava quel brano in gara al "Festivalbar", la manifestazione canora di Italia 1 condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Nella suggestiva piazza Plebiscito di Napoli, affollata con oltre 200mila persone, l'artista friuliano dava prova del suo talento suonando alla tastiera "Fable".

Per Robert Miles l'album "Dreamland" ha rappresentato un successo discografico internazionale conquistando il "disco d'oro" in Belgio, Francia, Giappone e Stati Uniti e la terza posizione in Italia. Sempre nel 1996 i brani "Fable" e "Children" hanno fatto da colonna sonora a quella edizione di "Festivalbar", poi vinta da Eros Ramazzotti con la canzone "Più bella cosa". Rivediamo l'esibizione di Robert Miles con "Fable" nella piazza di "Festivalbar" nel 1996.