Rocco Siffredi compie 60 anni, ecco come si parlava di lui negli anni '90 in tv 

Buon compleanno Rocco Siffredi! L'attore hard compie 60 anni e in occasione della sua festa vogliamo rivederlo nelle interviste tv degli anni '90 quando divenne un divo. Dalla nascita dei due figli alle opinioni sull'industria del porno, l'abruzzese Rocco Tano, in arte Rocco Siffredi, si raccontava così. "Con mia moglie Rosa ho trovato la purezza, ho trovato l'altra metà. Una donna che mi dà tanta fiducia e a cui ne do tanta anche io, un figlio e un altro in arrivo, per cui non vale la pena tradire", diceva a "Verissimo" nel 1998.

"Gli americani tirano fuori 5mila film l'anno, di cui 5 sono belli e gli altri tutti uguali. Gli costano come budget 3mila dollari a film e sanno già che ne incasseranno 10mila. Sono tutti uguali, visti, rivisti e stravisti anche perché ormai non ci possiamo inventare più di tanto. Va fatta roba di qualità vera" diceva Rocco Siffredi a "Target" negli anni 1996 - 97.