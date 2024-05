Auguri allo stilista Valentino, rivediamolo nel 1991 a "Sorrisi 40 anni vissuti insieme"

Durante la trasmissione lo stilista indicò Claudia Schiffer come simbolo dello stile per gli anni Novanta

Buon compleanno a Valentino Garavani, che l'undici maggio spegne 92 candeline. Per festeggiarlo, riproponiamo una sua partecipazione televisiva del 1991, quando, a "Sorrisi 40 anni vissuti insieme", indicò Claudia Schiffer come simbolo dello stile per gli anni Novanta.

"È una cover girl, una fotomodella fantastica, bellissima, giovane, con un carisma enorme", disse lo stilista, prima di far entrare la modella stessa e di annunciare il lancio del suo nuovo profumo dal titolo emblematico: "Vendetta".

"È sia per uomo che per donna e ha un nome molto mediterraneo, inteso come sentimento e non come aggressione", spiegò Valentino. "Rappresenta il classico di amore/odio fra uomo e donna".