"Isola dei Famosi": Samuel, Alvina e Sonny in missione speciale

Dopo aver stilato la classifica Artur confessa di aver seguito una strategia: era convinto che gli ultimi tre sarebbero stati mandati in missione e così è stato. Un secondo comunicato assegna a Samuel, Alvina e Sonny il compito di dirigersi verso una Playa dove avranno solo due ore di tempo per cercare alcuni oggetti utili alla loro permanenza sull’Isola. Grazie all’impeccabile fiuto di Alvina, riescono subito a trovare delle pinne, un remo, una maschera e un boccaglio. Di ritorno su Playa Espinada, i tre naufraghi vengono accolti calorosamente dal gruppo.

Un rpanzo gourmet

Tocca a Edoardo e Stoppa a cimentarsi in una nuova sessione di pesca e, grazie alla nuova rete, riescono a catturare un piccolo pesce. Quando la fame inizia a farsi sentire Edoardo, in compagnia di Rosanna, prepara il pasto cercando di sfruttare al meglio ogni ingrediente a disposizione. Valentina, invece, decide di utilizzare la maschera ottenuta dai naufraghi in missione per cogliere altri lumaconi da aggiungere al loro pranzo gourmet.