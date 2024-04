Nella sesta puntata infatti è stata Sofia a perdere il ballottaggio finale con Martina. Martina nell'ultima esibizione ha cantato il suo nuovo singolo "Niente come te", mentre Sofia ha ballato sulle note di "Happy". Poi i giudici sono stati chiamati a votare. Come di consueto, la cantante e la ballerina hanno lasciato lo studio e sono rientrate in casetta. Tra gli ospiti della puntata Can Yaman e Rocco Hunt.

"È sicuro che vado a casa, lo so", si è sfogata Sofia. Maria De Filippi si è quindi collegata con la ballerina: "Penso che uscirò, quindi mi dispiace". "Lo dà già per scontato", è intervenuta Martina. "Come è nata la voglia di ballare?", ha chiesto la conduttrice a Sofia. "Avevo cinque anni e mezzo quando ho iniziato a ballare, anche se già da quando ne avevo due organizzavo spettacoli a casa. Fin dall'asilo volevo danzare, ma mia mamma mi ha fatto aspettare le elementari", ha spiegato Sofia. "Da piccola ero sfacciata, ballavo anche, ho fatto danza moderna per cinque anni poi sono passata al canto a nove anni", ha raccontato invece Martina.

Maria ha poi chiesto alle due allieve cosa mancherà di più di questa avventura: "Arrivati a questo momento, riesco a capire perché questo programma si chiama "Amici". Se penso a cosa mi mancherà di più, sono le persone che ho conosciuto", ha detto Sofia. E anche Martina è d'accordo: "Qua ho affrontato le cose da cui fuori scappavo, come i miei lati caratteriali. 'Amici' ti mette in faccia la realtà". Maria De Filippi ha poi comunicato il verdetto: Sofia è l'eliminata della sesta puntata del serale e deve lasciare definitivamente la scuola. Ma riceve una borsa di studio dalla Joffrey Ballet School di New York: "Sono tristissima ma anche felicissima", ha concluso la ballerina di Emanuel Lo.