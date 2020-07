"Temptation Island", l'ex moglie di Antonio attacca: "Lui mi tradì con Annamaria"

Annamaria: "Per me è andato oltre"- Davanti al falò Annamaria guarda senza parole un nuovo video che riguarda Antonio. "Per me è andato oltre. Possono pure uscire insieme per quanto mi riguarda", commenta alla fine riferendosi probabilmente al flirt nato con la single Ilaria. Fuori dal reality, però, c'è un'altra donna che ha qualcosa da dire su Antonio. Si tratta dell'ex moglie Miriam, mamma di sua figlia Karol.

L'ex moglie attacca: "Era sposato con me, ma vedeva Annamaria" - Miriam al portale "Donna Pop" ha rivelato di come la coppia non abbia detto tutta la verità in merito alla loro relazione. "Ad aprile 2019 eravamo insieme al matrimonio del cugino, che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. E' vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni…".

"Annamaria è una bravissima ragazza" - Nonostante il tradimento, Miriam non ce l'ha affatto con Annamaria. "Sapeva che lui faceva tira e molla con me e che tornava a casa a dormire, le ho fatto vedere anche degli screen", ha rivelato. "Abbiamo parlato, so che lei è una vittima come lo sono stata io. E' una bravissima ragazza, per mia figlia fa tutto, ma sapeva la situazione e come era lui, non è e non era all’oscuro di tutto".

