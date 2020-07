"Temptation Island", falò in arrivo per Ciavy e Valeria

A "Temptation Island" l'attrazione tra Valeria e il tentatore Alessandro ha messo in allarme il fidanzato Ciavy. Il ragazzo ha infatti chiesto un falò di confronto immediato, per chiarire a quattr'occhi la situazione. Nel villaggio delle fidanzate, però, lei è in crisi profonda: è sempre più coinvolta con il single e non sa quale strada prendere. Deciderà di salvare la relazione o si butterà a capofitto in una nuova storia d'amore?