"Temptation Island", Serena sempre più vicina a Ettore

A "Temptation Island" prosegue il viaggio nei sentimenti di Serena e Davide, giunti al reality nella speranza di poter salvare la loro relazione dall'infinita gelosia del ragazzo.

Lui, nel villaggio dei fidanzati, ha deciso di ritagliare il tempo per sè per provare a superare le sue paure ed evitare di perdere Serena, che nel frattempo sembra essersi molto avvicinata al tentatore Ettore. Tra i due, con il passare dei giorni, è nata una forte intesa e la ragazza non ha nascosto il suo interesse.

Di fronte alle immagini, Davide non si sbilancia: "La verità è che io perdo la testa. Però voglio prendermi del tempo per metabolizzare". Lo sfogo arriverà solamente più tardi, una volta rientrato nel villaggio.