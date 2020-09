"Temptation Island", la gelosia di Davide mette in crisi la storia con Serena

Si erano presentati a "Temptation Island" anticipando che l'eccessiva gelosia di lui stava sgretolando la relazione e già durante i primi giorni vissuti nel villaggio dei fidanzati, Davide ha dato prova della possessività che lo lega a Serena.

Rimasto in disparte per parecchio tempo, il ragazzo è stato chiamato nel pinnettu dove ha potuto vedere alcune clip che lo hanno particolarmente scosso. In suo soccorso intervengono così gli altri fidanzati, ritenuti dallo stesso Davide molto preziosi per aiutarlo a comprendere quanto sia eccessivo il suo grado di gelosia.



Dall'altra parte, però, anche Serena non digerisce alcune dichiarazioni dell'uomo: "Molte volte se dobbiamo affrontare un discorso io l'annullo, perché non la ritengo degna - ammette Davide, che poi prosegue - Ho un controllo sulla sua mente, quindi riesco a tirare fuori quello che voglio dalla sua bocca".