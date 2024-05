Buon compleanno Claudio Baglioni, rivediamolo ai "Telegatti" 1991

Auguri a Claudio Baglioni. Nato a Roma il 16 maggio 1951 il cantante festeggia oggi 73 anni. Considerato tra i maggiori artisti della musica leggera nazionale, il suo album "La vita è adesso" risulta con oltre 4 milioni di copie il disco più venduto di sempre in Italia. Nel 1991 Baglioni si esibiva come ospite d'eccezione ai "Telegatti", il Gran premio internazionale dello spettacolo condotto su Canale 5 da Corrado insieme a Raffaella Carrà. In quell'occasione il cantautore interpretava il brano "Mille giorni di te e di me", uno dei suoi maggiori successi.

Pubblicato nel 1990, il singolo faceva parte dell'album "Oltre" che l'artista romana definì come l'inizio di una trilogia sul tempo in cui il primo tema concettuale è il passato. Come affermato in altre interviste, i due album successivi "Io sono qui" (1995) e "Viaggiatore sulla coda del tempo" (1999) rappresentano rispettivamente il presente e il futuro. Il 20 gennaio scorso Baglioni ha annunciato in una conferenza stampa a Milano il suo ritiro dalle scene nel 2026. Rivediamo Claudio Baglioni cantare "Mille giorni di te e di me" nella serata dei "Telegatti" 1991.