Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ai "Telegatti" 1984

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia venivano premiati per "Bravi, bene, bis" ai Telegatti nel 1984. I due comici, accolti sul palco da Mike Bongiorno, esordivano così: "Io avrei tante cose da dire ma non le dico anche perché non le so dire, e quindi faccio parlare lui" dice Franco lasciando la parola a Ciccio: "Certo è che a pensarci bene chi poteva dirlo che tu Franco Franchi ritiravi il premio di Sorrisi e Canzoni?".

"Io sono abituato ai premi, ti sei dimenticato tutto allora. Ero chiamato "premiatissimo" figurati" scherza l'attore comico elencando i premi vinti: dal Festival di Berlino alla "Fiera del cane". "Noi abbiamo avuto sempre la fortuna di avere delle belle donne al nostro fianco" conclude Franco Franchi ritirando la famosa statuetta.