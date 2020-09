Simone deluso da Jessica: "Non mi è piaciuto vedere quello che hai fatto con Davide"

Primo reale scontro nel percorso da tronista a "Uomini e Donne" per Jessica Antonini. Uno dei suoi corteggiatori, Simone, è rimasto deluso dalla ragazza: a suo dire, dopo la bella esterna passata insieme, non si aspettava di vederla così in sintonia con l'altro cavaliere Davide.



Simone, in studio, è andato dritto al problema: "Avevo pensato di portare un regalo - ha spiegato - perché pensavo di aver vissuto una bella esterna con te, ma ora dopo aver visto cosa hai fatto con Davide non so più se mi va". Jessica, che al momento del ballo in studio ha scelto comunque Davide, ha risposto: "Abbiamo vissuto una bellissima esterna, è vero, ma siamo ancora all'inizio della conoscenza, stai calmo". Alla fine, dopo l'intervento di Maria De Filippi, il ragazzo si è convino a dare il suo regalo alla tronista: un braccialetto con un ciondolo a forma di rana, simbolo particolarmente caro alla ragazza.