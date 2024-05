L'amore secondo Leonardo Manera ad "ArciZelig" 2009

Chi ricorda il monologo di Leonardo Manera sull'amore? In una puntata del 2009 di "ArciZelig", lo speciale del programma comico di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada, il comico salodiano spiegava cosa secondo lui spinge l'essere umano a ricercare l'affettività anche nell'epoca della globalizzazione. All'inizio del monologo Manera cita un aforisma di Anatole France, scrittore francese dell'ottocento: "Fra tutte le stranezze sessuali la peggiore è la castità". E afferma che il sesso è rimasto tra le poche cose artigianali rimaste da fare.

Per anni nel cast "Zelig", Leonardo Manera, pseudonimo di Leonardo Antonio Bonetti, ha spesso portato in scena personaggi nevrotici che parlano del loro inconscio simulando sedute psicoanalitiche. L'intercalare "Adriana Adriana" è diventato un tormentone ma sono diversi i programmi che lo hanno visto protagonista come la sitcom di Italia 1 "Belli Dentro" insieme tra gli altri a Stefano Chiodadoli, Claudio Batta, Brunella Andrioli, Alessandra Ierse e Geppi Cucciari. Rivediamo il monologo di Leonardo Manera dedicato all'affettività sul palco di "ArciZelig" nel 2009.