I Gemelli Diversi cantano "Ciò che poteva essere" a "Un disco per l'estate" 1999

Ve li ricordate i Gemelli Diversi in gara a "Un disco per l'estate"? Nel 1999 la band hip hop, nata a Milano l'anno precedente, partecipava alla manifestazione canora condotta quell'anno da Paolo Bonolis insieme a Riccardo Cocciante. Sul palco di Riccione il gruppo all'epoca formato da Thema, Strano, Grido e THG si esibiva con "Ciò che poteva essere", terzo singolo estratto dal loro album d'esordio "Gemelli DiVersi" pubblicato nel 1998. Nonostante la pioggia battente, I Gemelli Diversi riuscirono a scaldare l'atmosfera del pubblico a conferma della loro popolarità.

Leggi Anche Auguri Luca Laurenti, ecco alcuni dei momenti migliori insieme a Paolo Bonolis

Leggi Anche Paola Cortellesi in versione Moulin Rouge a "Zelig" 2011

Vincitrice di quella edizione di "Un disco per l'estate", storica kermesse musicale ideata nel 1964 dall'Associazione fonografici italiani (A.F.I.), fu Neja con il brano "The Game". Tra i maggiori successi musicali, nel 2002 i Gemelli Diversi pubblicano "Mary", singolo estratto dal loro terzo album "Fuego": protagonista della canzone è una ragazza che subisce violenze sessuali dal padre. Nel novembre 2013 il gruppo rivela la decisione di prendersi una pausa per un periodo di tempo indeterminato e in seguito ritorna sulle scene come duo formato da Thema e Strano. Rivediamo l'esibizione dei Gemelli Diversi con "Ciò che poteva essere" sul palco di "Un disco per l'estate" nel 1999.