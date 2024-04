Paola Cortellesi in versione Moulin Rouge a "Zelig" 2011

Chi ricorda Paola Cortellesi nei panni di una ballerina del Moulin Rouge? In una puntata del 2011 di "Zelig", lo show di Canale 5 condotto quell'anno dall'attrice romana insieme al "veterano" Claudio Bisio, andrò in scena una gag ispirata al celebre locale a luci rosse di Pigalle, a Parigi. Agghindata con abito succinto, reggicalze e una parrucca dai folti boccoli color platino, Cortellesi cantava una versione comica di "Lady Marmalade", hit del 2001 di Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya e P!nk per la colonna sonora del film "Moulin Rouge" con Nicole Kidman.

Al timone di "Zelig" per due edizioni, sul piccolo schermo Paola Cortellesi ha più volte portato in scena imitazioni di personaggi famosi, dai politici ai cantanti. Per anni nel cast di "Mai dire Gol" su Italia 1, l'attrice ha dato prova di talento artistico cimentandosi in ruoli cinematografici impegnati fino ad affermarsi nel 2023 anche come regista per il film "C'è ancora domani" per il quale ha ottenuto il Nastro d'argento nella categoria "film dell'anno". Rivediamo l'esibizione di Paola Cortellesi nei panni di una ballerina del Moulin Rouge a "Zelig" nel 2011.