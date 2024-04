L'intervista di Ambra a Enrico Ghezzi a Non è la Rai 1994

Presentato dalla giovanissima Ambra Angiolini, Enrico Ghezzi viene intervistato a "Non è la Rai" nel 1994. "Lei somiglia molto a una persona che mi piace molto e con la quale ho due figlie" dice il creatore di Blob. Dopo alcune domande personali, la conduttrice insieme a Enrico Ghezzi analizza il format del programma.

"Pensiamo che Blob sia uno dei programmi di punta, chiave della televisione italiana oggi. C'è un grande vuoto che mi piace, e tutti dietro lavorano come se fosse un grande musical hollywoodiano in povero" raccontava Enrico Ghezzi. "L'intento di Blob è quello di smontare e ricostruire la televisione, amandola, odiandola, usando tutte le immagini come attori" conclude.