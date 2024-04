L'esibizione di Mino Reitano a "Superclassifica Show" 1982

Dopo un periodo trascorso in Germania, l'artista è emerso come solista nella seconda metà degli anni Sessanta

Era il 1982 quando un allora 34enne Mino Reitano saliva sul palco di "Superclassifica Show" per cantare l'intenso brano "Ti amo davvero".

Nato il 7 dicembre 1944 a Fiumara, l'artista ha avviato la sua carriera musicale insieme ai suoi quattro fratelli, esibendosi in una piccola orchestra locale. Dopo esperienze televisive e un periodo trascorso in Germania, è emerso come solista nella seconda metà degli anni Sessanta.

La sua firma è legata a una serie di successi indelebili nel panorama della canzone italiana: da quelli interpretati - su tutti: "Avevo un cuore (che ti amava tanto)", che ha venduto ben 700 mila copie - a quelli scritti per altri. Tra questi, il singolo "Una ragione di più", composto insieme a Franco Califano e cantato da Ornella Vanoni.