Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in crisi di coppia a "Zelig Off" 2010

In una puntata di "Zelig Off" 2009 Corrado Nuzzo e Maria Di Biase esasperavano in chiave comica il loro rapporto amoroso. Dentro la coppia la crisi assume sfumature da dramma letterario: introdotto da Teresa Mannino e Federico Basso, al timone dello spin off dello show comico di Italia 1, Nuzzo si presenta al pubblico con la valigia in mano, pronto a partire, e rivela le difficoltà di dialogo con la sua dolce metà. Arriva quindi Di Biase, vestita come una ballerina di charleston, che lo invita a rimanere con lei ma finisce per peggiorare la situazione.

Gli equivoci esilaranti caratterizzano il duo comico unito in realtà dentro e fuori le scene. Dopo essersi incontrati, nel 2004 Nuzzo e Di Biase acquisiscono popolarità sul piccolo schermo nel programma di Italia 1 "Mai dire Lunedì" della Gialappa's Band dove propongono alcuni loro sketch come "Mortality Show", "Il grande freddo" e "Tua sorella". Attivi anche a teatro, fino al 2016 i due artisti hanno fatto parte per diverse edizioni del cast di "Zelig". Rivediamo la gag sulla crisi di coppia tra Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in una puntata di "Zelig Off" del 2009.