Michael Cadeddu: "La mia vita è molto diversa ma resterò sempre il nipote di Lino Banfi"

Una casa da Düsseldorf, una moglie e un figlio piccolo: è questa la vita che conduce oggi Michael Cadeddu, molto conosciuto per il ruolo del piccolo Ciccio, il nipote di Lino Banfi, nella serie televisiva "Un medico in famiglia".

Nella clip andata in onda a "Live - Non è la d'Urso", il giovane ha mostrato la sua giornata tipo in Germania dove lavora come fantino. "La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi" racconta Michael, che nonostante gli anni passati continua a sentire molto vicino quel ruolo al fianco di Nonno Libero.