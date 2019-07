Lino Banfi compie 83 anni: rivediamolo con Maurizio Costanzo a "Buon Compleanno Canale 5"

Era il 1990 quando Lino Banfi e Maurizio Costanzo, seduti su una panchina durante il programma "Buon compleanno Canale 5", immaginavano il 2014. Insieme provavano a indovinare il futuro di alcuni volti noti della televisione dell'epoca.



L'attore e comico pugliese, nato ad Andria il 9 luglio del 1936, spegne 83 candeline. Lino Banfi, che per anni è stato il nonno di tutta Italia interpretando Libero nella fiction "Un medico in famiglia", questo inverno è stato nominato, come rappresentante del governo, membro della commissione dell'Unesco.