Lino Banfi: “Ho rinunciato a un film per stare vicino a mia moglie”

“Ci ripresenteremo un’altra volta”. Con queste parole Lino Banfi prova a rassicurare la moglie Lucia, affetta da una malattia che potrebbe lasciarla su una sedia a rotelle e che in futuro potrebbe portarla a non riconoscere più nemmeno i suoi cari. La battuta dell'attore a Silvia Toffanin a “Verissimo” serve a strappare un sorriso alla compagna di una vita ma anche a nascondere un dolore forte: “Ora sta abbastanza bene – prosegue – ma abbiamo paura per il futuro”. Anche perché Lucia è l’amore della vita di Lino: i due si sono conosciuti quando lui aveva 15 anni e lei 13 e non si sono più lasciati. 56 anni di matrimonio più dieci di fidanzamento: una vita insieme. Per starle vicino, Banfi ha rinunciato anche a un ruolo importante: “Ho detto di no a un'importante produzione in Germania per accudirla”.