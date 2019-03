Francesco Facchinetti a “Verissimo”: “Auguro a tutti di fallire, perché è l’unico modo per crescere”

Dal doppio Disco di Diamante grazie alla Canzone del Capitano, tormentone del 2004, fino a una serie di programmi di poco successo che hanno minato le certezze di Francesco Facchinetti, l’ex DJ Francesco e figlio di Roby, storico tastierista dei Pooh. Ma Francesco racconta a “Verissimo” che sono stati proprio i momenti meno felici a renderlo l’uomo che è oggi: “Ho fallito, ho dovuto affrontare le sconfitte e mi sono rialzato”. Ora Francesco, che non canta più e non fa più il deejay, scopre nuovi talenti (Ricky e Irama solo per citare i più famosi) e augura anche ai giovani ragazzi di non abbattersi nonostante le difficoltà: “Tutti falliscono prima o poi, l’importante è non farsi abbattere, perché alla fine sono i momenti duri che ci fanno crescere”.