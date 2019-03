Il Volo a "Verissimo": "Apprezziamo le critiche ma non tolleriamo le offese"

Sabato 30 marzo, per la prima volta, "Verissimo" ospita le tre voci de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Dopo aver vinto Sanremo nel 2015, sono stati protagonisti della kermesse anche quest’anno. Silvia Toffanin ha chiesto loro come abbiano reagito alle polemiche scoppiate nella serata finale in sala stampa. "Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese", ha risposto Piero.