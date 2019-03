Enzo Decaro: “Vi racconto i miei amici Pino Daniele e Massimo Troisi”

Domenica sera sarà il protagonista, insieme a Sabrina Ferilli, della prima puntata de “L’amore strappato”, la fiction di Canale 5 tratta da una storia vera che racconta un caso di malagiustizia e l’incubo di una famiglia, ma i suoi esordi vanno ricercati nella sua Napoli. È qui che Enzo Decaro, attore e sceneggiatore, inizia la sua carriera al fianco degli amici Lello Arena e Massimo Troisi. A “Verissimo”, Decaro ricorda proprio il compianto Massimo: “Manca sempre ovviamente, ma io credo che lui – come Pino Daniele – sia stato un poeta. Non solo napoletani, poeti dell’umanità, per caso o per fortuna nati a Napoli”. Ed entrambi mancano tantissimo: “La grande seccatura di non averli più qui è parzialmente ripagata da ciò che ci hanno lasciato”. Nella sua carriera Decaro ha lavorato anche con monumento del cinema italiano, Sophia Loren: “C’è chi vince l’Oscar, io il mio l’ho vinto lavorando con lei”.