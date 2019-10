Lino Banfi risponde a Beppe Grillo: "Lancio il partito dei nonni e gli rubo consensi"

L'uscita di Beppe Grillo intenzionato a voler togliere il voto agli anziani a Lino Banfi, il celebre Nonno Libero della televisione, proprio non è piaciuta. In una intervista al quotidiano "il Messaggero" risponde per le rime, anzi rilancia: "Quasi quasi fondo un partito - spiega ironicamente - Ho già pronto anche il nome, si chiamerà "Nolink", Nonni Liberi Inca..., Sai quanti voti gli porto via! In Italia siamo in 14 milioni".