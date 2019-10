Iva Zanicchi e la gaffe a "Verissimo": "La farfallina? Ormai è diventata un aquilone"

Iva Zanicchi show a "Verissimo". La cantante, ospite del salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro "Nata di luna buona", ha ripercorso la sua vita tra storie familiari e aneddoti professionali ma è stata anche protagonista di una divertente gaffe. "Mi sono messa in tiro, per te ho anche messo un vestito elegante, con lo spacco ma cerco di non far vedere le gambe", ha scherzato la cantante. "Cerchi di non far vedere la tua farfallina", ha risposto ironicamente la conduttrice con chiaro riferimento all'ormai noto tatuaggio di Belen Rodriguez. "Ma quale farfallina, ormai è diventata un aquilone", ha chiosato Iva Zanicchi facendo esplodere in una fragorosa risata lo studio del talk di Canale Cinque.