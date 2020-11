Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock a confronto: "Forse sei cor**ta"

Selvaggia Roma e Giorgia, la fidanzata di Enock, a confronto. Dopo che l'influencer ha dichiarato di essersi baciata col calciatore la fidanzata del gieffino si e collegata con il "GF Vip" per dire la sua. "Enock ho visto che sei un po’ agitato. Non ho nessun timore su Selvaggia, so il vostro trascorso - dichiara con decisione Giorgia - mi dispiace per Selvaggia, secondo me lei dovrebbe fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato”.

L'influencer, però, non accoglie di buon grado le parole di Giorgia e replica senza giri di parole: “Io non ho detto nessuna bugia. A me dispiace, io non sapevo neanche che fosse fidanzato. Perché non dovrei dire la verità? Tu ci puoi credere o meno, il bacio c'è stato. Forse sei corn**a, non lo so”, conclude Selvaggia.