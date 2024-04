Paolo Villaggio ospite a Zelig 2011

Il grande attore sale per la prima volta sul palco dello show

Accolto da Claudio Bisio e Paola Cortellesi, Paolo Villaggio è ospite per la prima volta sul palco di Zelig nel 2011. "Arrivo da voi piuttosto umiliato" dice l'attore iniziando il racconto del suo viaggio da Roma a Milano. "È arrivato qui in aereo, giusto?" Chiede timidamente Bisio mentre Paolo Villaggio risponde: "Ma lei adesso mi suggerisce perché pensa che io sia un vecchio rincoglionito?" - poi rivolgendosi al pubblico chiede - "Voi siete disposti, se la cosa non funzionasse, a fare una colletta a mio favore? Scende lei" prosegue scherzando e indicando Paola Cortellesi.

Nato a Genova, l'attore si è spento all'età di 84 anni a Roma. Durante la sua carriera ha vinto 4 premi dal 1990 al 2009: David di Donatello (1990, 2009), Festival di Venezia (1992), Nastri d'Argento (1994). Figlio di un ingegnere e di una insegnante, debutta al Teatrino di Piazza Marsala a Genova, dove presenta al pubblico il suo primo personaggio: il professor Kranz.