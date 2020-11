"GF Vip", Stefania Orlando si commuove nel ricordo della migliore amica

Piange Stefania Orlando mentre ricorda Alessandra, la sua migliore amica scomparsa dopo essersi ammalata di cancro. Al "GF Vip" la conduttrice spiega che le due erano amiche di vecchia data e si erano conosciute quando Stefania, giovanissima, lavorava in una agenzia immobiliare. Da quel giorno le due sono state inseparabili, sono diventate migliori amiche e sono andate a vivere insieme.

Orlando racconta delle serate passate con l'amica e rivela: "Dopo la fine del primo matrimonio avevamo pensato di ritornare a vivere insieme". Poi Alessandra si è ammalata. "Mi sento in colpa per averle mentito", Stefania racconta di non essere stata sempre sincera con l'amica e di averle detto che stava bene quando in verità per lei, purtroppo, non c'era più niente da fare. La conduttrice tv riceve un regalo: una vecchia foto con Alessandra. Ma non è l'unica sorpresa perche Stefania riceve la visita del marito che può finalmente toccare grazie alla parete degli abbracci.