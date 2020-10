"Gf Vip", nuovo scontro tra la contessa De Blanck e la Marchesa D'Aragona

Da una parte la contessa Patrizia De Blanck, dall'altra la Marchesa d'Aragona Daniela Del Secco. Nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" in onda venerdì 9 ottobre su Canale 5, è andato in scena un duro faccia a faccia tra le due donne, che proprio durante l'edizione del 2018 del reality si erano già affrontate con toni particolarmente aspri.



"Cerca di restare nella casa il più a lungo possibile, perché fuori sta succedendo il finimondo - ha messo in guardia la Marchesa D'Aragona rivolgendosi alla De Blanck. Il faccia a faccia diventa sempre più serrato e la contessa non risparmia parole di fuoco, sulle quali interviene il padrone di casa Alfonso Signorini.