"Gf Vip", Elisabetta Gregoraci lascia la porta aperta a Pierpaolo: "Sono entrata da single"

Nuovo confronto ravvicinato al "Grande Fratello Vip" tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Durante queste prime settimane del reality, i due inquilini si sono avvicinati molto, accendendo la fantasia dei fan. Così, dopo la dedica a distanza per la showgirl, attraverso un aereo che ha sorvolato la casa più spiata d'Italia, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Pierpaolo a farsi avanti.



"Io e te siamo amici speciali e non c'è stato niente di più - ha chiarito la Gregoraci - Sicuramente fuori dalla casa ci sono delle persone che mi pensano e io sono felice di questo". Infine ha aggiunto: "Sono entrata in questa casa da single". Parole che lasciano quindi a Pierpaolo la possibilità di poter continuare a corteggiare la modella.