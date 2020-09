"Grande Fratello Vip"; Pretelli ci prova con la Gregoraci: carezze e baci a letto

E' notte nella Casa del "Grande Fratello Vip" e in camera da letto i vip scherzano e ridono. Ma nel lettone a tre Pierpaolo Pretelli sembra più interessato a "provarci" con Elisabetta Gregoraci . L'ex velino di "Striscia La Notizia" accarezza la showgirl sulla schiena e prima di alzarsi le dà due baci, sfiorando con le labbra la sua spalla...

E anche se Elisabetta sembra "cacciarlo" via dopo il secondo bacio, dicendogli "Basta vai!", carezze e "grattini" sulla schiena non pare le diano noia. Tutt'altro.

Del resto dopo il primo bacio che Pretelli e la Gregoraci si sono scambiati in occasione della prova per incrementare il budget della spesa settimanale, il 29enne e la showgirl hanno cominciato a mostrare un certo feeling, che non è certo passato inosservato.

Negli ultimi giorni poi i due si sono continuamente stuzzicati a vicenda avvicinandosi sempre più fisicamente, tra innocenti effusioni e sguardi ammiccanti.

Pretelli in fondo lo aveva aveva dichiarato fin dal principio: la mission era provare a conquistare la Gregoraci.

