"Grande Fratello Vip", tutti contro Franceska Pepe

Franceska Pepe continua a far parlare di sé e a creare tensioni all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" Così, anche una semplice scelta del menù diventa motivo di litigio. Stefania e Tommaso sono in cucina intenti a preparare il pranzo a base di caponata e frittata di patate. Ma alla modella le patate piacciono al forno e quando propone di preparare un pasto tutto vegano la situazione degenera.

Stefania le fa notare che non è possibile mangiare solo due contorni e che qualche proteina è necessaria. "Non capisco tutti questi problemi però", polemizza la modella. "Sono problemi invece. Ti sei fatta sempre da mangiare a parte e oggi ci dici cosa dobbiamo fare noi?", domanda Stefania e i toni si alzano.

Tommaso prende le parti della conduttrice: "Se non c'è la proteina, non possiamo fare solo contorni!". Franceska continua a sostenere con fermezza la sua tesi e poi esclama: "Ma perché vi agitate così! Non capisco", afferma allontanandosi e lasciando i due inquilini esterrefatti. Tommaso: "Vabbè non ci siamo!", esclama lasciandosi cadere le braccia come a voler sottolineare una sorta di rassegnazione di fronte a tale atteggiamento. Stefania: "Fino a ieri doveva mangiare solo carne e da oggi non le va più! Allora ci sta prendendo in giro, non va bene così", si sfoga la showgirl.

Maria Teresa, unitasi al gruppo per smorzare gli animi, conviene che il comportamento di Franceska non sia adeguato: "Se non ti piace qualcosa, mangi altro. Quante volte è stata fatta della pasta e invece ho preso solo un pomodoro". Stefania è d'accordo: "Prima sai cosa mi ha detto? - Spero che ci sia qualcos'altro oltre alla frittata. Non stai al ristorante, neanche mio marito si rivolge così a me". Maria Teresa interviene con decisione: "Nemmeno i miei figli a cinque anni si sono mai permessi".

A quel punto, Stefania, per farsi sentire dalla modella che si trova in salotto, esclama a gran voce: "Molto carinamente Francesca ora preparerà il pranzo per lei e Fulvio, che anche a lui non vanno le uova". Ma dalla giovane influencer non riceve risposta. Maria Teresa, con fare materno, spezza una lancia a favore della modella: "La prossima volta però la facciamo cucinare per tutti poverina, facciamoglielo fare. Perché poi magari si deprime e sente che non abbiamo fiducia in lei", conclude.

La discussione per la scelta del menù continua in salotto e questa volta è Francesco Oppini che tenta di far ragionare la modella spiegandole che il suo comportamento non è in linea con una convivenza di gruppo.

"Tu vuoi le patate al forno e tutta la Casa si deve adeguare?", domanda a Franceska, in piedi davanti a lui. "Ma non è tutta la Casa", si giustifica lei. A quel punto Francesco le fa notare che la maggioranza degli inquilini si adegua e che difficilmente solleva dei problemi. "Ma non li ho mai fatti e non posso dire la mia?", domanda la modella in tono polemico.

"Tutti la possono dire, ma bisogna ascoltare anche gli altri", le rammenta l'inquilino. "Ma io ho mai fatto problemi sul cibo? Litigare per questa cosa è assurdo". Francesco probabilmente percepisce di avere davanti a sé un muro e domanda: "Ma tu stai scherzando o cosa?". "Io volevo avere solo il piacere di fare qualcosa per voi, ho chiesto di dirmi cosa volevate mangiare", risponde lei, piccata.

Francesco tenta di spiegarle che all'interno della Casa c'è massima libertà: "Stanno già cucinando in quattro, se vuoi fare qualcosa a parte fallo". Franceska tenta di minimizzare: "Fossero questi i problemi della vita però. Io ho proposto una cosa e loro si sono agitati", il tono è amareggiato. "Ma non è questione di agitarsi, il fatto è che tutti vediamo che non riesci ad adeguarti ad una situazione tipo questa", le ammette l'inquilino con tutta franchezza.

