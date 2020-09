Intesa speciale al "Grande Fratello Vip" tra Fulvio Abbate e la Contessa De Blanck

Tra uno scherzo e una battuta al "Grande Fratello Vip" sta nascendo un feeling speciale tra Fulvio Abbate e Patrizia De Blanck. Negli ultimi giorni hanno infatti scoperto di avere numerose cose in comune. Anche in serata si ritrovano sul divano del salotto e distesi in disparte cominciano ad analizzare alcune dinamiche della Casa e delle immagini viste in puntata.