Febbre alta, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la Casa del GfVip

Tommaso Zorzi lascia di nuovo la Casa del "Grande Fratello Vip". Per la seconda volta a causa della febbre alta. A "Mattino Cinque" Federica Panicucci rivela che gli autori lo hanno prelevato nella notte a causa di una sinusite che gli ha provocato 39 di febbre. In via precauzionale è stato isolato all'esterno del loft di Cincecittà, in un luogo sicuro accessibile ai medici. Il Covid-19 non c'entra.