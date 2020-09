"Grande Fratello Vip", scatta il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Dopo un abbraccio in giardino nella Casa del " Grande Fratello Vip" si sono ritrovate bocca a bocca per pochi secondi. In una sorta di "bacio saffico". Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania scatenano i social e i gossip. La showgirl e l'attrice si mostrano amiche e complici. Anche se l'incontro ravvicinato è solo accidentale...

ELISABETTA SI TIENE IN FORMA - Anche nella casa la Gregoraci, entrata venerdì sera, non rinuncia a tenersi in forma. Insieme ad alcuni coinquilini ha deciso di fare qualche esercizio, visto anche l'abbigliamento sportivo trovato da tutti gli abitanti della casa in spogliatoio. Fra flessioni e addominali, inforcando gli occhiali da sole, Elisabetta si e' presa cura della sua forma fisica mentre si trovava in giardino. Intanto, vicino a lei, Patrizia De Blanck spiegava ad alcuni altri abitanti della casa come fare un esercizio per sciogliere i muscoli della schiena e della cervicale.

MYRIAM IN CRISI - Intanto Myriam si stacca dal gruppo per rilassarsi da sola in piscina. Mentre nuota l'attrice cede all'emozione e scoppia in lacrime: "Mi mancate tanto, è troppo difficile non ce la faccio". La mancanza degli affetti inizia a farsi sentire e Myriam prova parla ad alta voce: "E' così difficile, magari ci vuole solo un po' di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato cento volte di più. Sembra più facile di quello che pensate". Myriam si rivolge alla mamma e al figlio, stare via per un periodo di tempo senza sapere esattamente quando potrà riabbracciare i suoi cari rende l'attrice particolarmente vulnerabile.

