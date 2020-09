“Grande Fratello Vip”, dalla prima doccia di Franceska alle lacrime di Myriam

"Grande Fratello Vip", la prima doccia di Franceska Pepe Tgcom24 1 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 Da video 10 di 19 Da video 11 di 19 Da video 12 di 19 Da video 13 di 19 Da video 14 di 19 Da video 15 di 19 Da video 16 di 19 Da video 17 di 19 Da video 18 di 19 Da video 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La squadra è quasi al completo e mentre vanno in nomination Massimiliano Morra e Fausto Leali, gli altri si rilassano con le chiacchiere. I nuovi arrivati parlano in giardino fino all’alba. La Catania discute con Morra, ma poi in un momento di sconforto inizia a piangere. La figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo prima di entrare nel reality, aveva sentito il suo ex Luca Argentero: "Non ci sentiamo mai. Però l'ho chiamato per chiedergli un consiglio prima di entrare. Lui mi ha raccontato la sua esperienza al GF e mi ha detto di fare di testa mia".

Franceska Pepe invece decide di provare subito la doccia e mostra il suo primo bikini in Casa. Modella bellissima, è stata Miss Europa ed ex di Vittorio Sgarbi. Matilde, Enock, Andrea ed Elisabetta Gregoraci, la new entry più attesa ed elogiata, si dedicano subito alla sessione mattutina di allenamento e tutto sembra scorrere sereno.