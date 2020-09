"Grande Fratello Vip", Pierpaolo chiede la mano alla contessina Giada De Blanck

Cresce l'attesa per la seconda puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 18 settembre. Oltre a vedere come se la sono cavata i “vipponi” in questi primi giorni, assisteremo all’ingresso della seconda parte del cast. Intanto, mentre fervono i preparativi per la serata, Pierpaolo spiazza tutti comunicando la volontà di farsi avanti con Giada De Blanck, la figlia della contessa. "Salutate il conte PierPaolo De Blanck!", esclama alzandosi in piedi con fare teatrale, scatenando l'ilarità di tutti.