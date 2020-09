"Grande Fratello Vip", Dayane Mello confessa a Enock: "Il mio cuore batte ancora per Balotelli..."

Tempo di confessioni nella Casa del "Grande Fratello Vip". Gli inquilini riuniti in giardino si scambiano qualche impressione sul percorso fatto finora, mentre Dayane Mello ed Enock Barwuah chiacchierano fitto un po’ in disparte. I due parlano di Mario Balotelli, fratello di Enock, che anche Dayane conosce bene. E la modella confessa di avere ancora una cotta per il calciatore: "Provo ancora un sentimento forte per lui...”.