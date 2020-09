"Grande Fratello Vip", la Vento abbandona dopo 24 ore e Zorzi rientra dopo l'isolamento

Non ha resistito. E durante la notte Flavia Vento ha abbandonato definitivamente la Casa del " Grande Fratello Vip ". Il motivo? Le mancano troppo i suoi sette cani dai quali non si è mai separata. "Ragazzi è stato breve ma intenso", la showgirl saluta così i compagni. Discorso diverso invece per Tommaso Zorzi che non ha nessuna intenzione di abbandonare il gioco e che a causa di una febbre alta è stato messo in "isolamento" e dopo tutti i controlli è rientrato.

IL RITIRO DI FLAVIA VENTO - "Quando sono più calma ci vediamo, purtroppo non ce la faccio anche se è un gioco - dice la Vento - domani mattina vado dai miei cani. Siete stati tutti davvero carini anche solo per un giorno". Il Grande Fratello le apre la Porta Rossa e lascia uscire Flavia che saluta così: "Ragazzi mi mancherete anche voi, ci vediamo fuori!".

IL CASO ZORZI - Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in Casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione. Dopo aver effettuato i regolari controlli medici è reintrato nella Casa.

