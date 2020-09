"Grande Fratello Vip", Flavia Vento piange e si dispera: "Mi mancano i miei cani"

Dopo il canto delle sirene, Flavia Vento Flavia scoppia in lacrime perché sente la mancanza dei suoi 7 cani. Nel giardino della Casa del "Grande Fratello Vip" il suo è il primo pianto. A consolarla ci pensa Matilde Brandi, ma la showgirl è incontenibile: "Sento che Larry, uno dei miei cani, mi vuole e sta male. Non li ho mai lasciati un'ora, sento che hanno bisogno di me".