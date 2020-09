"Grande Fratello Vip 5" al via: segui la prima puntata in tempo reale

LEGGI ANCHE>

Si parte con un video che mostra l'inizio del primo "Grande fratello", che andava in onda il 14 settembre del 2000, esattamente 20 anni. E poi con un drone un volo radente a dare un'occhiata complessiva della Casa ancora vuota. Poi si arriva subito in studio, dove Alfonso Signorini dà il benvenuto al pubblico a casa e in studio, che torna, per quanto ridotto per le regole anti-Covid, dopo le puntate a porte chiuse della scorsa primavera. Entra poi Pupo, confermatissimo dalla scorsa edizione, subito affiancato da Antonella Elia, passata dal ruolo di concorrente a quello di opinionista. Antonella si collega dalla porta rossa.

IL PRIMO "SUPER VIPPONE" - La prima a entrare è Matilde Brandi. Emozionatissima varca la porta rossa e inizia a perlustrare la Casa. Tra le novità di quest'anno c'è un'enorme lavatrice piena di panni in cui Matilde viene invitata a entrare e... subito viene inondata di schiuma. Alfonso le dice di cercare una maglietta bianca. Lei la trova e sulla maglietta c'è scritto "E' una vita che ti aspetto". Di chi sarà?