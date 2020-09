Tutto pronto per "Grande Fratello Vip": lunedì tocca ai primi 12 inquilini della Casa

Due imperdibili appuntamenti settimanali, venti concorrenti "vip" pronti a varcare la Porta Rossa, il gioco, il viaggio introspettivo, la competizione. Da lunedì 14 settembre , in prima serata su Canale 5, torna il "Grande Fratello Vip" che raddoppia e torna in onda venerdì 18 settembre. Al timone del reality ancora una volta Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo .

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Lunedì faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Venerdì sarà la volta di: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

La "convivenza forzata" degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

