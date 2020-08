Elisabetta Gregoraci nella Casa del "Grande Fratello Vip": "Mi metterò a nudo e non escludo di innamorarmi" 

Elisabetta Gregoraci parteciperà come concorrente alla prossima edizione del "Grande Fratello Vip" , che prende il via su Canale 5 il 14 settembre. In un'intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì 26 agosto, la conduttrice racconta: "È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere".

"Io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po' lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi. E senza filtri", racconta Elisabetta Gregoraci al settimanale, spiegando la sua decisione: "Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un'avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po' d'evasione".

La conduttrice ha parlato della situazione che si troverà a vivere nel reality di Canale 5: "Sono tante le cose che mi spaventano di questa esperienza. Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua. E io, quando parlo a casa mia, sono un fiume in piena, e questo mi fa paura. Speriamo bene".

A proposito di sentimenti e amore, poi svela: "Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata".

