Antonella Elia torna al "Grande Fratello Vip"... da opinionista

Le voci si rincorrevano da giorni e adesso è arrivata la conferma. Antonella Elia torna al "Grande Fratello Vip", e stavolta in veste di opinionista. Accanto a lei confermato anche Pupo . Svelati quindi i nomi dell'accoppiata vincente a fianco di Alfonso SIgnorini nel reality, che si prepara a tornare a settembre su Canale 5 in prima serata.

"Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!", così recita l'annuncio social che conferma la Elia tra gli opinionisti del reality.

La sua turbolenta partecipazione alla quarta edizione del GFVip e tutto il "rumore" creato a "Temptation Island" con il fidanzato Pietro Delle Piane, tra addii, ripensamenti e parole forti, non hanno fatto che aumentare la sua popolarità e visibilità. Risultato? Una promozione ad opinionista del programma, nel ruolo che fu di Wanda Nara. Promozione di cui si parlava già nei giorni scorsi ma che non sembra essere del tutto gradita dai suoi ex coinquilini.

In quanto alla conferma di Pupo: "Su di noi, nemmeno una nuvola... con lui il #GFVIP è una favola! Pupo torna anche in questa edizione come opinionista!" si legge su Twitter.

Nessuna indiscrezione invece ancora su chi varcherà la Porta Rossa, i nomi restano ancora top secret.