"Grande Fratello Vip", Adua del Vesco è già in crisi: "Non so se rimanere..."

Il clima festoso del primo sabato sera nella Casa del "Grande Fratello Vip" sembra non esaurirsi. Mentre in salotto in Vip continuano a rispondere alle domande di Grande Fratello Adua del Vesco si allontana dal gruppo. In un momento di pausa dal gioco i Vip in cucina tornano sull’argomento Nomination “io mi sento veramente in difficoltà non so se rimanere” dice l’attrice a Francesco che stupito insieme a Matilde le domanda il perchè.