Al "Grande Fratello Vip" in arrivo provvedimenti e confronti diretti

Nella terza puntata del " Grande Fratello Vip " il meccanismo entra nel vivo ed escono fuori pregi e difetti di tutti. Massimiliano Morra, costretto a convivere sotto lo stesso tetto con l'ex Adua del Vesco, ha tempo per riflettere sulla loro storia d'amore. In arrivo anche un provvedimento disciplinare che riguarda Fausto Leali...

Il caso Fausto Leali - Dentro la Casa Fausto Leali ha usato con leggerezza una parola razzista. Il più colpito è Enock, che gli ha ricordato come sia un insulto e di non pronunciarla più, per non lanciare un messaggio sbagliato al pubblico. Dello stesso parere anche Alfonso Signorini, che pur difendendo l'ingenuità del cantautore, precisa: "Questa parola si è evoluta nel corso del tempo e non prenderne atto non è accettabile".

