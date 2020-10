"GF Vip", un messaggio per Elisabetta Gregoraci: "Sei l'epicentro del mio terremoto"

"Sei l'epicentro del mio terremoto". Questa frase, in coda a un aereo che ha sorvolato la Casa del "Grande Fratello Vip", ha suscitato entusiasmo negli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini. La dedica è per Elisabetta Gregoraci, la showgirl ha riconosciuto immediatamente le parole della canzone "9.3" di Mr Rain e ha capito che il messaggio era destinato a lei: "Il primo aereo è per me", ha esclamato felice.

Meno felice di quanto accaduto è stato Pierpaolo Pretelli, negli ultimi giorni sempre più vicino alla ex di Briatore. Tuttavia, Elisabetta Gregoraci ha voluto subito togliere il dubbio ai suoi coinquilini: "Nessun uomo, sono amici".