"GF Vip", Pierpaolo Petrelli ammette l'interesse per Elisabetta Gregoraci: "Avrei voluto baciarla"

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini nella Casa del "Grande Fratello Vip". In queste prime settimane di convivenza tra i due si è creato un certo feeling e per molti starebbe per nascere la prima storia di questa edizione.

I due interessati ne hanno parlato con Alfonso Signorini nel corso della quinta puntata: "Avrei voluto baciare Elisabetta - ha confessato l'ex "velino" - ma vedo che lei mette ancora molti paletti". La showgirl, visibilmente imbarazzata ma lusingata dalle attenzioni del ragazzo si limita a dire: "Per ora non c'è nulla, ma lo trovo molto tenero".

Elisabetta poi ha avuto di vedere le recenti foto pubblicate sui social dall'ex marito Flavio Briatore, in compagnia della sua vecchia fiamma Naomi Campbell: "Non sono mai stata gelosa di Naomi - è stata la risposta - sono convinta della mia decisione e voglio continuare sulla mia strada".